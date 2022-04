Secretaria de Trabalho e Renda divulga 1089 oportunidades de emprego no Rio

A captação de vagas realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, esta semana, na oferta de 1089 vagas para as regiões Metropolitana, Norte, Médio Paraíba e Serrana do estado. No Centro de Niterói, existem duas vagas para Coordenador de Administração de Pessoal com salário de até R$ 3.600,00. Para açougueiro, estão sendo ofertadas 28 oportunidades espalhadas por diversos bairros do Rio de Janeiro. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Na região Metropolitana do estado destacam-se 727 vagas de trabalho, sendo 438 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se vagas para encarregado de hortifrutigranjeiros, operador de telemarketing, operador de caixa e instalador de antenas de televisão. Para PCD, são oferecidas vagas para atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, repositor em supermercados e várias outras chances.

Na região Norte Fluminense, são ofertadas cinco vagas de pedreiro para a região rural de Campos dos Goytacazes. Na região do Médio Paraíba, estão sendo oferecidas 183 oportunidades para diferentes funções, tais como auxiliar de cozinha, garçom, jardineiro, soldador, entre outros. Quem mora em Teresópolis, na região Serrana, pode concorrer a uma das 174 vagas disponibilizadas. Entre elas, 10 para carpinteiro, 10 para consultor de vendas, oito para motorista de caminhão, oito para servente de obras, além de oportunidades para vendedor, sushiman, gerente de hotel e caseiro, entre outras.

O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov.br/secretaria/trabalho.