SG define datas para próximas etapas do concurso da Guarda

As datas para as novas etapas do concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo já foram definidas. Os aprovados realizarão a segunda etapa, o Exame de Aptidão Física (EAF), no dia 5 de junho. Após, os candidatos passarão por mais três fases: avaliação psicológica, exame médico e investigação social.

Todos os aprovados na segunda etapa serão convocados para a avaliação psicológica, que está prevista para o dia 19 de junho. Após a avaliação, os habilitados realizarão os exames médicos, que ocorrerão em agosto. A fase de entrevistas está marcada para 4 de julho. Os exames médicos serão realizados nos dias 6 e 7 de agosto.

Ao todo, são 160 vagas, sendo 40 vagas imediatas e 120 para cadastro de reserva para cargos de nível médio. O salário, adicionado às gratificações, pode chegar a até R$ 3.506,47. Para mais informações os selecionados devem acessar o site do Instituto Selecon (www.selecon.org.br).

Por conta do avanço da pandemia do coronavírus, o concurso público havia sido suspenso em março de 2021, mas foi retomado no final do ano passado.

Testes - As provas do concurso realizadas no último dia 3 de abril registraram 21.304 candidatos inscritos na disputa pelas 160 vagas.