Confira a operação do VLT Carioca no feriado de Páscoa

As linhas 1, 2 e 3 do VLT Carioca terão funcionamento normal no período entre o feriado de Sexta-Feira da Paixão (15) e o domingo de Páscoa (17). Com operação das 6h à meia-noite, os intervalos vão variar de 10 a 20 minutos nos trechos.

Usuários que precisarem se programar podem consultar o trajeto e próximas viagens no aplicativo VLT Carioca (Mapa e Horários) ou no site www.vltcarioca.com.br (Chegadas e Partidas).

A passagem do VLT custa R$ 3,80 e cada passageiro deve ter o próprio cartão para validação no embarque. Ele pode ser comprado ou carregado nas paradas e estações, que contam ainda com terminais para consulta de saldo, desbloqueio de cartões e liberação de recarga on-line, que pode ser feita pelo aplicativo Riocard Mais ou pelo site Recarga Mais.