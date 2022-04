Semana Santa: Mais de 18 mil devem passar pela Rodoviária de Niterói

A Rodoviária Roberto Silveira - administrada pela concessionária Rodoviária do Rio de Janeiro S/A (também gestora da Rodoviária do Rio) deve registrar mais de 18 mil passageiros a partir do dia 14 de abril (quinta-feira). As empresas de ônibus que operam no terminal disponibilizaram 1.720 ônibus (destes 440 extras) até o dia 18/04. Os destinos mais procurados são as cidades das regiões dos Lagos, Serrana, e interior do Estado do Rio, além de MG, SP e ES. “Com o avanço da vacinação e a alta da inflação pesando mais sobre o custo dos combustíveis para os carros particulares, a procura por passagens rodoviárias deverá ser maior neste feriado. Em Niterói, assim como na Rodoviária do Rio, a previsão é alcançarmos 80% do movimento de passageiros do mesmo período em 2019”, explica Beatriz Lima, porta-voz da concessionária. O dia de maior saída de Niterói deverá ocorrer nesta quinta-feira, dia 14/4, com a previsão de 3.100 passageiros embarcando. O retorno deverá ficar concentrado no domingo, dia 17/4, com 3 mil passageiros desembarcando pelo local.

Segundo os dados da ABRATI - Associação Brasileira das Empresas de Transporte de Passageiros, houve um crescimento na procura pelas viagens de ônibus já no último feriado (Carnaval, em fevereiro). “Tivemos um crescimento de 32% em relação ao mesmo de período de 2021”, afirma a porta-voz da entidade, Letícia Pineschi. Os números da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) também reforçam esse cenário. Foram 2.8 milhões de passageiros que utilizaram ônibus para viagens em fevereiro – 1 milhão a mais que o registrado em fevereiro de 2021. Apesar das perspectivas animadoras do setor regular, a concessionária, em apoio à campanha nacional promovida pela associação, faz uma ressalva importante para os passageiros neste momento de proximidade dos feriados quanto aos perigos do transporte clandestino.

Durante a pandemia, o transporte clandestino, aproveitou o cenário de redução das linhas regulares para crescer em torno de 30% no país, sofisticando-se e tomando ares de legalidade, em especial nos canais de venda online. “Ainda existe uma grande parcela da população que recorre ao transporte ilegal por conta das tarifas mais baratas. Mas, essa possível vantagem é uma ilusão, já que os usuários desse tipo de transporte não possuem nenhuma garantia e qualquer tipo de amparo caso algum acidente venha a acontecer colocando em risco a vida de milhões de passageiros e ceifando milhares de vidas de outros viajantes que circulam nas rodovias”, destaca Letícia, da Abrati. “Por isso, na hora de viajar neste feriado, é importante optar por uma empresa regularizada e só dessa forma é possível ter total segurança e conforto. Evitar também os aliciamentos do transporte irregular nos arredores da rodoviária e, principalmente, os falsos motoristas de aplicativos no momento que desembarcar pelo terminal”, complementa Beatriz Lima.

A porta voz também destaca, ainda, outras recomendações importantes para os viajantes: que não esquecer a ocumentação original para viajar, principalmente com crianças e chegar com antecedência de, pelo menos, 40 minutos, no terminal para evitar atrasos no embarque.

A Rodoviária e as viações que operam no terminal também continuam tomando todos os cuidados como a desinfecção das instalações e de toda a frota, antes e depois de cada viagem; o atendimento com profissionais e motoristas qualificados que utilizam EPIs; a distribuição de álcool gel aos passageiros e um sistema de refrigeração que permite a renovação de 99,9% do ar no interior dos veículos. Outra medida tomada também para evitar contato nas bilheterias foi o embarque digital, no qual o passageiro compra a passagem on-line para qualquer destino e apresenta o próprio celular no acesso direto à plataforma para o embarque de seu ônibus. Lembrando que as passagens podem ser adquiridas no site www.rodoviariadorio.com.br e com tarifas atraentes em um embarque garantido e realizado em local seguro. Quem comprar passagens com antecedência no site www.rodoviariadorio.com.br pode garantir descontos de até 80% em alguns horários.

Para dúvidas os usuários podem utilizar o e-mail sac@rodoviariadorio.com.br ou as redes sociais (@rodoviariadorio). Menores de 16 anos só viajam sozinhos mediante autorização judicial. Maiores de 12 anos somente embarcam mediante apresentação do RG original (ou carteira de trabalho original ou Carteira de Motorista). O telefone da Rodoviária Roberto Silveira é (21) 2621-4147.