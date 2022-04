Faetec abre mais de 700 vagas estágio em diversas áreas de ensino superior

Ótima oportunidade para aqueles que desejam estagiar na maior rede pública educacional do estado. A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), abre processo de Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado para estudantes de cursos superiores de instituições conveniadas com a Rede. São 717 vagas para preenchimento em 34 departamentos e unidades da Faetec.

O processo se manterá aberto até o dia 15 de abril pelo endereço eletrônico: www.faetec.rj.gov.br/divest. Esse estágio é voltado para instituições educacionais externas e que mantém convênio de concessão de estágio com a Rede. As oportunidades são para diferentes profissões, unidades e departamentos. O seguro do aluno será de responsabilidade da instituição à qual o aluno esteja matriculado.

Para atender a Educação Infantil, na creche Casa da Criança, localizada em Quintino, há vagas para estágio em Pedagogia; já no Instituto Superior de Educação do Rio de janeiro (Iserj) e nas Faculdades Tecnológicas do Rio de Janeiro (Faeterjs), estão entre as opções cursos como de Administração, Direito, Música e Biblioteconomia. Nas escolas técnicas estaduais, a oferta é ainda maior com oportunidades nas formações de Eletrônica, Games, Psicológica, Informática e diversas Engenharias, entre outras.

Para o presidente da Faetec, Iranildo Campos, o estágio é a porta de entrada na profissão de qualquer recém-formado.

“Ao todo, são oferecidas 45 opções de estágios profissionais. Este é o primeiro passo para quem deseja iniciar a carreira. Além disso, é uma oportunidade bastante interessante que a Faetec oferece neste momento quando o mercado de trabalho se recupera após a retração provocada pela pandemia”, afirmou o presidente.

Dentre as regras do edital, está previsto que o número de vagas será ocupado por ordem de inscrição e os documentos (identidade, C.P.F., comprovante de residência e apólice de seguro) deverão ser digitalizados ou fotografados e anexados em arquivo à ficha cadastral.

Após a inscrição, o candidato receberá e-mail da Divisão de Estágio (Divest) comunicando a disponibilidade da vaga no local solicitado. Caso positivo, receberá neste ato, formulário contendo o quadro de horário, para comparecimento e preenchimento junto à unidade onde realizará o estágio. Para os selecionados, as atividades terão início dia 21 deste mês e se encerrarão em 30 de agosto. O estágio não será remunerado.