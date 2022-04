Governo do Rio paralisa conversas com Supervia sobre tarifa dos trens

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nesta noite (7) a suspensão da negociação de novo reajuste tarifário para os trens operados pela concessionária Supervia. Segundo ele, a passagem permanecerá em R$ 5 até que os problemas na prestação do serviço sejam sanados. A decisão foi tomada em meio a uma crise decorrente das constantes paralisações.

A situação afeta sobretudo moradores da zona oeste da capital e dos municípios da Baixada Fluminense, que se deslocam diariamente para trabalhar na região central da cidade do Rio de Janeiro.

Ontem (6), os usuários da Supervia enfrentaram um dia de caos, com 54 estações amanhecendo fechadas e dois ramais - Saracuruna e Belford Roxo - inoperantes. A normalização da circulação levou seis horas.

A Supervia justifica as paralisações pelos episódios recorrentes de roubos de cabos. Segundo a concessionária, ao longo de 2021, mais de 30 quilômetros de fios foram furtados. Nos dois primeiros meses de 2022, foram levados mais de 10 quilômetros, causando um prejuízo de R$ 440,2 mil e impactando 491 viagens. A Supervia registrou 220 ocorrências em janeiro e fevereiro, o que representaria um aumento de 268% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Força-tarefa

Essa reincidência do crime colocaria em questão a força-tarefa criada conjuntamente pelo governo e pela Supervia. A iniciativa, acordada em setembro do ano passado, buscava coibir a movimentação dos criminosos. Os 270 quilômetros de linhas passaram a ser vigiados por 200 policiais e drones também começaram a ser usados para patrulhar os trilhos.

Mas para o governo, só o roubo de cabos não explica os problemas na prestação do serviço. Cláudio Castro anunciou que será feita uma vistoria técnica e acusou a concessionária de mentir sobre as reais causas da situação. Também alegou que as ocorrências de furtos são registrados "em lote", dificultando a investigação.

"Uma série de falhas operacionais tem acontecido: falta manutenção, conservação, composição sem controle sobe na plataforma, viagens são interrompidas por queda na rede aérea, portas dos vagões não fecham e atrasos são rotina dos usuários. É inadmissível atribuir todas as questões a furtos de cabos. Os números divulgados pela concessionária não se sustentam. Se fosse real, não haveria mais trens em circulação", afirmou ele.

O governador também disse ser preciso separar a segurança pública da segurança patrimonial, que é de responsabilidade da concessionária. Segundo ele, a Supervia foi alertada sobre o baixo efetivo de sua guarda patrimonial. "Materiais de alto valor, muitas vezes, estão protegidos por um simples cadeado. A segurança pública não será utilizada como desculpa para problemas da concessionária", acrescentou. No entanto, ele descartou no momento realizar uma intervenção no serviço e considerou que esta medida, embora prevista em contrato, seria extrema.

Usuários

Nas redes sociais, usuários reclamam. "Todo dia a Supervia humilha o morador de Duque de Caxias de uma forma diferente", desabafou Thays Sant'Anna durante as últimas paralisações. "Não adianta acordar ainda mais cedo para chegar no trabalho porque a Supervia sempre encontra um jeito de fazer o trem atrasar", escreveu Amanda Abreu.

O descumprimento de obrigações contratuais como reformas, modernização de subestações e revitalização das vias já gerou uma multa à Supervia. A sanção, no valor de R$ 2,2 milhões, foi aplicada na terça-feira (5) pela Agência Reguladora de Transportes (Agetransp) pela falta dos investimentos previstos quando a concessão foi assinada em 2010.

Reajuste

Era em meio a todo esse cenário que a Supervia e o governo vinham negociando o reajuste tarifário. Em janeiro, a Agetransp chegou a homologar o aumento da passagem de R$ 5 para R$ 7. Posteriormente, o governo anunciou buscar uma repactuação, por considerar o novo valor muito alto e a mudança, prevista para fevereiro, acabou sendo suspensa.

No mês passado, a assessora-chefe no gabinete do governador, Priscila Sakalem, disse que não seria aceita uma tarifa acima de R$ 6 e que a correção deveria ser pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A declaração foi feita à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Trens, instalada em fevereiro pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para investigar a precariedade do serviço e as razões das interrupções e atrasos de viagens, da superlotação e de outros problemas.

A Supervia foi procurada para comentar a saída do governo do Rio da negociação de novo reajuste tarifário para os trens operados pela concessionária e as declarações do governador Cláudio Castro, mas ainda não retornou.