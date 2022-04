Tanguá foi escolhida para ser a primeira cidade fluminense a receber o projeto TEAtivo

O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania e da Secretaria Nacional do Paradesporto, lançou o Programa TEAtivo, para promover a prática de atividades físicas para crianças e adolescentes autistas. No Brasil, inicialmente, além de Tanguá, apenas o município de Goiânia foi contemplado com o projeto.

A escolha de Tanguá como uma das primeiras cidades do país a ser contemplada com o projeto foi motivada pela articulação do prefeito junto ao Ministério da Cidadania e começou a partir da iniciativa da implantação, no município, da terceira Clínica-Escola do autista existente no país, que será inaugurada na próxima terça-feira (12/04). As outras duas estão instaladas em Itaboraí e no município de Santos, litoral do estado de São Paulo.

Segundo informações do Governo Federal, a iniciativa atenderá a 600 pessoas na primeira fase, nos dois municípios, mas a projeção é de que o número chegue a 2.600 até o fim do ano.

"Trata-se de uma política pública inédita e que tem como objetivo permitir o acesso à prática de atividades físicas e de lazer a crianças e adolescentes autistas com idade entre 5 e 18 anos. Os dois primeiros núcleos serão implementados em Goiânia e no nosso município, primeiro entre os 92 do estado do Rio de Janeiro a receber o programa", explicou o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros.