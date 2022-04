FIA abre 700 vagas para adolescentes em programa de capacitação

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), da Fundação para a Infância e Adolescência, uma das vinculadas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. São cerca de 700 vagas voltadas ao público adolescente, com objetivo de prepará-los e inseri-los no mercado de trabalho. Os adolescentes interessados devem cumprir alguns pré-requisitos e podem se inscrever no endereço https://forms.gle/HrDbTykrPkuiyEd99, onde também podem encontrar o edital das inscrições contendo todas as informações necessárias.

"O PTPA é mais do que um programa que auxilia o adolescente a entrar no mercado de trabalho, é uma porta que abre um novo mundo de sonhos e perspectivas que talvez antes eles nem imaginam que poderiam alcançar", declarou a presidente da FIA/RJ, Fernanda Lessa.

Apenas no segundo semestre do ano de 2021, mais de 700 adolescentes concluíram a primeira etapa do Programa, que consiste em um curso preparatório com duração de 3 meses, totalizando 320 horas de aulas que estão distribuídas entre sete módulos - Português e Redação, Matemática e Raciocínio Lógico; Humanidades Aplicadas; Noções Administrativas e Financeiras; Técnica, Tecnologia e Mídias Sociais; Música, Teatro e Produção Artístico-Cultural; e Resiliência.

Parceria com a Uerj

O programa, desenvolvido pela FIA/RJ em parceria com a UERJ, tem como propósito oferecer aos adolescentes oportunidade de inserção qualificada no mundo do trabalho por meio das articulações e parcerias promovidas pela fundação com instituições públicas e privadas.

O público alvo são adolescentes de 15 a 18 anos incompletos que estejam matriculados, frequentando efetivamente o Ensino Fundamental ou Médio ou oriundos de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família ou Renda Melhor Jovem. Também participam adolescentes que estejam cumprindo medidas sócias educativas.

Serviço:

Inscrições abertas para o ‘Programa de Trabalho Protegido na Adolescência – FIA/RJ”

Link em https://forms.gle/HrDbTykrPkuiyEd99

Mais informações pelo (21) 2334-8048 ou e-mail ptpa@fia.rj.gov.br