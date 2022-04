São Gonçalo promove a Semana Saúde na Escola

Iniciando uma mobilização temática prioritária de saúde que será trabalhada ao longo do ano letivo nas unidades escolares pelas equipes de Saúde e de Educação, o Programa Saúde na Escola (PSE) inicia, nesta segunda-feira (4), a Semana Saúde na Escola, que tem a proposta de investir na formação de comportamentos que promovam a saúde ao alcance do indivíduo desde a infância.

Para esta semana, o Ministério da Saúde sugeriu o tema “Prevenção à Covid-19”. Mas, a coordenação do PSE possibilitou a escolha de outros temas pelas equipes de Saúde e de Educação. Atividades físicas e de lazer, alimentação saudável, antropometria, HPV, verificação da carteira vacinal e saúde bucal foram algumas ações escolhidas.

Os profissionais que realizam as atividades do PSE são escolhidos de acordo com as ações planejadas pelas equipes, como por exemplo, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários, psicólogos, profissionais de Educação física, nutricionistas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, entre outros.

“A proposta é realizar a ação do PSE com o tema covid-19, entre outros, nas 102 unidades pactuadas. Oportunamente iremos intensificar durante a Semana da Saúde, de 4 a 8 de abril, as visitas às escolas que se estenderão por todo o ano letivo, de acordo com o planejamento, até atingirmos a totalidade das escolas pactuadas”, entende a coordenadora do PSE, Mônica Marques.