Vagas na Faetec em SG para quem é beneficiário do Auxílio Brasil

Quem é beneficiário do Auxílio Brasil tem a oportunidade de começar o curso de Microempreendedor Individual (MEI) na Faetec, através do Programa ‘Novos Caminhos, Qualifica Mais Progredir’, em parceria com a Secretaria de Educação de São Gonçalo. São 339 vagas distribuídas por unidades no Rio de Janeiro, sendo 47 no município de São Gonçalo. As inscrições são gratuitas e vão até as 12h do dia 11 de abril, exclusivamente no site www.faetec.rj.gov.br.

Para se inscrever, o candidato deve ter mais de 18 anos, Ensino Fundamental I completo, ser beneficiário do Auxílio Brasil ou familiar de algum (com comprovação) ou estar no CAD Único. A seleção será por meio de um sorteio, que acontece no dia 11 de abril, com o resultado divulgado somente pelo site da Faetec. Cada candidato terá direito a apenas uma inscrição e o início das aulas está previsto para o dia 9 de maio.

O curso de Microempreendedor Individual (MEI) terá 160h e é voltado para pessoas que querem empreender ou que já empreenderam e estão buscando novas ferramentas para desenvolver novos modelos de negócio. Entre elas, está como conhecer técnicas de negociação, compra e venda de produtos, assim como o atendimento que se deve dispensar a clientes, além de sustentabilidade.