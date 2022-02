Rede CEJA abre período de matrícula para novos alunos

Quem está fora da idade escolar e deseja concluir os ensinos Fundamental e Médio já pode se inscrever na Rede CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos. A matrícula está aberta para novos alunos e o processo é totalmente online. A primeira etapa consiste na pré-matrícula que deve ser feita no site https://sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula/. Os CEJAs são escolas da rede estadual de ensino e administradas pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O ensino na Rede CEJA é semipresencial e utiliza uma plataforma online adequada para essa modalidade, o que facilita a aprendizagem. O aluno conta sempre com o apoio de professores no estudo das diferentes disciplinas e o material didático é disponibilizado gratuitamente na escola ou no ambiente virtual de aprendizagem.

“A educação é capaz de transformar as pessoas e a vida delas. O ensino da Rede CEJA é justamente para quem não tem mais aquele tempo disponível de estar em sala de aula, mas tem o desejo de aprender algo novo e que vai ajudar na realização de seus sonhos num futuro próximo”, disse Dr. Serginho, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Para se tornar aluno do Ensino Fundamental é necessário ter pelo menos 15 anos e mais de 18 anos para o Ensino Médio. Diferente das escolas tradicionais, onde existem aulas regulares, o estudante matriculado no CEJA estuda de acordo com sua disponibilidade através de uma plataforma online adequada para o ensino semipresencial.

“É sempre um prazer receber, em nossas unidades escolares, estudantes do CEJA, esse importante programa que cria novas e significativas oportunidades para jovens e adultos na área profissional e pessoal”, destacou Alexandre Valle, secretário de Estado de Educação.

Logo após a efetivação da matrícula na unidade de interesse, o aluno pode começar os estudos com a indicação das disciplinas e o material necessário. “Estamos felizes com a abertura das matrículas para os novos alunos e caminharmos juntos na conclusão dos estudos. Eles vão ter acesso a um ambiente virtual de aprendizagem, além de contar com uma equipe preparada e qualificada”, explicou Rogerio Pires, presidente da Fundação Cecierj.

COMO SE MATRICULAR NO CEJA:

1. Veja qual é a escola mais perto de você. Acesse www.cecierj.edu.br/rede-ceja/escolas/a listagem com os endereços, telefones e e-mails de contato das escolas da Rede Ceja.

2. Fazer a pré-matrícula no site https://sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula/

3. Após a pré-matrícula, o aluno deve encaminhar um e-mail para a escola onde deseja estudar enviando os documentos necessários.

4. A confirmação da matrícula será realizada pelo mesmo e-mail que o aluno enviou os documentos.

5. O aluno receberá a confirmação da matrícula com as seguintes orientações para iniciar seus estudos de casa:

– como e o que estudará;

– número de matrícula;

– vídeo explicativo de como acessar a plataforma online de ensino.

6. Os documentos originais deverão ser apresentados, obrigatoriamente, quando a unidade escolar voltar a funcionar presencialmente.

7. Em caso de dúvidas, o aluno pode entrar em contato, por telefone ou e-mail, diretamente com a escola pretendida.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Carteira de Identidade (RG)CPFComprovante de residência atualizadoHistórico Escolar ou declaração de escolaridade ou comprovação de aproveitamento do ENEM ou ENCCEJA ou Provão dos Exames SupletivosCertidão de Nascimento ou casamentoCertificado militar (sexo masculino)