Brasil vence a Austrália por 4 a 2 no segundo amistoso após a Copa do Mundo
Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr. marcaram os gols brasileiros na partida disputada nesta terça-feira (29)
A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, conquistou a primeira vitória após a Copa do Mundo de 2026. O Brasil venceu a Austrália por 4 a 2 na manhã desta terça-feira (29), em Brisbane, na Austrália, no segundo amistoso entre as equipes nesta Data Fifa.
Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr. marcaram os gols da Seleção, enquanto Circati e Metcalfe balançaram as redes pelos australianos. A partida teve duas viradas: a Austrália chegou a fazer 2 a 1 no primeiro tempo, mas o Brasil reagiu e garantiu o triunfo na etapa final.
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O primeiro gol saiu aos dois minutos. Rayan recebeu pela direita e encontrou Gabriel Bontempo, que rolou para Vanderson finalizar de primeira, da entrada da área. O lateral-direito acertou o canto e colocou o Brasil em vantagem.
A Austrália empatou aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio, Rayan desviou a bola e Circati aproveitou a sobra para marcar. O gol chegou a ser anulado por impedimento, mas foi confirmado após revisão da arbitragem.
Quatro minutos depois, os donos da casa conseguiram a virada. O Brasil errou na saída de bola e Metcalfe recebeu espaço para finalizar de fora da área, fazendo 2 a 1.
Antes do intervalo, o Brasil voltou a empatar. Danilo foi calçado dentro da área e, após revisão do VAR, a arbitragem marcou pênalti. Raphinha cobrou e deixou o placar em 2 a 2 aos 44 minutos.
Na segunda etapa, o Brasil voltou a ficar à frente aos 23 minutos. Danilo lançou Vini Jr. pela esquerda, e o atacante avançou antes de tocar para Endrick. O camisa 9 rolou para trás e Bruno Guimarães apareceu para finalizar e fazer 3 a 2.
Aos 33 minutos, Vini Jr. ampliou a vantagem. O atacante fez jogada individual pela esquerda, entrou na área e sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e marcou o quarto gol brasileiro.
Raphinha, autor do segundo gol do Brasil, foi substituído no intervalo após sentir um desconforto muscular. Endrick entrou em seu lugar.
A Seleção Brasileira encerra sua participação nesta Data Fifa contra a Índia no próximo sábado (3), às 11h, pelo horário de Brasília. A partida será realizada no Estádio Salt Lake, em Calcutá. Será o primeiro confronto entre as seleções principais de Brasil e Índia.
Depois, o Brasil terá dois amistosos em novembro. A equipe enfrentará o Japão no dia 14, às 7h15, e Singapura no dia 17, às 7h, ambos pelo horário de Brasília. Os dois jogos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura.