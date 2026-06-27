Brasil atuará diante do Japão com combinação clássica do uniforme

A Fifa já definiu os uniformes de Brasil e Japão para a partida decisiva da segunda fase da Copa do Mundo. A seleção brasileira utilizará a combinação tradicional, com camisa amarela, short azul e meias brancas.

No último jogo, diante da Escócia, surgiu a polêmica quanto ao uniforme de goleiro. A Fifa havia colocado um equipamento em vermelho. A CBF vetou o uso e posteriormente a entidade máxima do futebol alterou para verde. Para encarar o Japão, Alisson atuará com o equipamento todo em roxo.

Brasil atuará com seu equipamento tradicional em amarelo, azul e branco | Foto: Reprodução

Do outro lado, o Japão estará de camisa branca, com detalhes em preto, e calções e meias pretos. O goleiro vestirá verde. A escolha dos uniformes na Copa é feita pela Fifa a partir de um formulário com os conjuntos informados previamente pelas seleções. A definição ocorreu em documento neste sábado (27).

Contra a Escócia, na última quarta (24), pela terceira rodada da fase de grupos, o Brasil entrou em campo com camisa amarela, calções e meias brancos. A combinação é rara. Em toda a história, foram apenas 11 oportunidades nas quais o Brasil usou a combinação amarelo-branco-branco em Copas do Mundo. A última vez fora no Mundial de 2014.