Brasil treina com elenco completo para encarar o Japão
Seleção se prepara para enfrentar os asiáticos na segunda fase da Copa do Mundo, segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília)
Após ter oito ausências na atividade de sexta (26), o Brasil treinou completo na manhã desde sábado (27) e deve repetir a escalação utilizada contra a Escócia para o duelo da segunda fase diante do Japão.
O único atleta de fora da atividade é Raphinha, que está em tratamento de lesã na coxa direita. O camisa 11 não viaja para Houston, local do duelo decisivo contra os japoneses.
Assim, uma provável escalação do Brasil neste momento conta com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
Rayan assumiu, contra a Escócia, a vaga aberta pela lesão de Raphinha e teve uma boa atuação, sendo participativo na criação ofensiva e na recomposição defensiva. Caso confirme a mesma equipe que venceu os escoceses, será a primeira vez que Ancelotti repete uma escalação no comando da Seleção.
Neste sábado, os primeiros 15 minutos foram abertos à imprensa e não houve entrevistas, uma vez que a delegação embarca para Houston, onde acontecerá a próxima partida, no período da tarde. O último treino antes do jogo contra os japoneses é neste domingo (28), já no Texas.