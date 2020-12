PM e Civil autuam dono de loja de roupas multimarcas de Jardim Catarina

Agentes da Polícia Civil em ação conjunta com policiais militares do 7º Batalhão (São Gonçalo) apreenderam roupas bélicas e réplicas de armas de uma loja especializada no segmento de multimarcas no bairro do Jardim Catarina. O SÃO GONÇALO procurou a assessoria da Civil que confirmou o caso e deu mais detalhes sobre a ocorrência desta terça-feira (15).