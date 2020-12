Homem é preso acusado de estuprar sobrinha no Engenho do Roçado, em SG

Um homem de 47 anos foi preso na manhã desta terça (15), no bairro do Engenho do Roçado, em São Gonçalo, acusado de estuprar a sobrinha de 12 anos, desde quando a menina tinha 4 anos. Segundo informações da 77º DP (Icaraí), o criminoso foi preso após um serviço de diligências de campo e cruzamento de dados do setor de inteligência, que localizaram e prenderam o homem.

Contra ele havia um mandado de prisão, expedido no dia 11 de novembro, pela Comarca de São Gonçalo. Ele foi capturado na Alameda Aracajú, bairro Engenho do Roçado, e não apresentou resistência à prisão.

A mãe da criança flagrou o homem assediando a menina em 2012 e registrou um boletim de ocorrência 75º DP (Rio do Ouro).