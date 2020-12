Polícia apreende carga de 220 quilos de cocaína pura na Avenida Brasil

A Polícia Civil apreendeu um carregamento com cerca de 220 quilos de cocaína pura na manhã desta terça-feira (15), na Zona Norte do Rio. Segundo investigações, a droga, avaliada em mais de R$ 6 milhões, seria entregue para traficantes da maior facção do estado.



Um caminhão foi interceptado próximo ao Complexo da Maré após um trabalho de inteligência de agentes da 25ª DP (Engenho Novo). Dentro do automóvel foram encontrados 203 tabletes da droga, que estavam escondidos em sete malas de viagem.



O motorista, de 45 anos, foi preso em flagrante e autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.