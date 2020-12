Com perseguição e troca de tiros, PM evita roubo de carga de cigarros em SG

Após flagrarem uma tentativa de roubo de carga de cigarros e de um veículo de passeio no Paiva, em São Gonçalo, policiais militares do 12° BPM (Niterói), que estavam indo para uma oficina, tentaram impedir os crimes.

O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (14), na Avenida Paiva, quando os policiais viram homens armados abordando os motoristas dos veículos.

Ao perceberem a aproximação da polícia, os criminosos iniciaram um confronto e fugiram do local.

A policia perseguiu os bandidos, que durante a fuga roubaram um veículo no Gradim e outro no Paraíso, onde os bandidos conseguiram despistar a polícia e fugir no última carro roubado, um Fox, de cor preta.

O intenso confronto, que atravessou alguns bairros de São Gonçalo, assustaram moradores que desabafaram em redes sociais. Contudo, não há registro de feridos na ação.

O caso foi registrado na 73°DP (Neves).