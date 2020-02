Suspeito de matar passageiro dentro de ônibus é baleado durante operação da PM em Niterói

Um criminoso, conhecido como VK, foi baleado num tiroteio com a PM, nesta segunda-feira (20), na comunidade Buraco do Boi, no Barreto, em Niterói. Ele é suspeito de matar um passageiro em um assalto a ônibus, no último dia 7, na Zona Oeste do Rio.





Segundo a PM, os agentes foram até o local com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e reprimir a criminalidade da região, controlada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV). Durante a ação, houve troca de tiros e o suspeito foi baleado, sendo socorrido e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.





Na operação, foram apreendidos uma pistola e grande quantidade de drogas. O caso foi registrado na 76ªDP (Centro).





O caso - No último dia 7, passageiros da linha 864 (Campo Grande - Bangu) foram surpreendidos por criminosos na altura da Avenida Santa Cruz, próximo à Comunidade do Sapo, em Senador Camará.





De acordo com informações da Delegacia de Homicídios, responsável pelo caso, VK atirou em Mauro de Souza Oliveira mesmo sem a vítima ter esboçado qualquer reação. Outra pessoa também foi baleada na ação.





Segundo passageiros, os criminosos roubaram os pertences das vítimas, e logo em seguida, atiraram e continuaram a roubar. Após a ação dos bandidos, o motorista do coletivo conseguiu dirigir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Camará, mas Mauro não resistiu aos ferimentos.