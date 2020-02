Vinte Anos e Hello Kitty estão na mira da PM no Salgueiro

Os procurados Alessandro Luiz Vieira Moura, conhecido com 'Vinte Anos', e Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a 'Hello Kitty', são alvos de uma operação organizada por PMs do 7ª Batalhão de Polícia Militar. A ação foi iniciada na manhã desta segunda-feira (20), no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.





Segunda a PM, houve troca de tiros durante as buscas aos criminosos, mas há registros de feridos ou presos. Para a polícia, os criminosos se encontram nessa região.





O Portal dos Procurados do Disque Denúncia oferece recompensa total de R$ 2 mil para quem denunciar o local de esconderijo da dupla de criminosos, através do 2253-1177, com anonimato garantido.





Alessandro Luiz é ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) e chefia o tráfico na comidade Nova Grécia, em São Gonçalo. Foi preso em 2008, e conquistou o regime semi-aberto, e agora se encontra evadido do sistema penitenciário.





Quanto a Hello Kitty, que também é ligada à mesma facção, faz parte do tráfico de drogas que age na Nova Grécia. A PM também acredita que ela integra a tropa do Vinte anos, e estaria presente em quase todas as invasões projetadas pelo seu chefe.