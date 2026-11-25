O corpo do homem ainda não identificado, que foi esfaqueado no braço, no Centro de São Gonçalo, foi removido do local na manhã desta quarta-feira (25). A vítima caminhou cerca de 600 metros antes de morrer na Praça da Marisa.

As primeiras informações são de que a vítima, de aproximadamente 54 anos, teria sido esfaqueada no braço, na Rua Nilo Peçanha, próximo à loja de utensílios, e correu ferida até a Praça da Marisa, deixando um rastro de sangue no trajeto.

As marcas de sangue na praça indicam que o homem, mesmo ferido, conseguiu andar pelo local até cair sentado.

Apesar de relatos de que a vítima estava em situação de rua, a perícia informou que ainda não pode confirmar essa versão. A também informações de que o homem seria pedreiro e que, no momento do ataque, estaria indo ao trabalho.

De acordo com pessoas ouvidas pelo OSG, por volta das 7h, os policiais militares já estavam na área onde o corpo foi encontrado.

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) estiveram no local para a realização da perícia. O corpo foi removido para o IML.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou sobre possíveis suspeitos.