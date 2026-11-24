PMs encontrados mortos dentro de viatura em SG serão sepultados nessa quarta-feira (25)
Principal hipótese é de morte acidental por inalação de monóxido de carbono. Cabos estavam desacordados no interior do veículo, na altura do bairro Itaúna.
Dois policiais militares foram encontrados mortos dentro de uma viatura na manhã desta terça-feira (24), às margens da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura do bairro Itaúna, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A principal hipótese investigada é que os agentes tenham morrido após inalarem monóxido de carbono que teria invadido o interior do veículo.
A ocorrência foi registrada por volta das 7h10. Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como o cabo Rômulo Medeiros Vinagre, de 39 anos, e o soldado Patrick Trindade Silva, de 26. Ambos eram lotados no 1º BPM (Venda da Cruz) e estavam desacordados dentro da viatura quando foram encontrados.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram as mortes. O Centro de Criminalística da Polícia Militar e a 72ª DP (São Gonçalo) também foram mobilizados para realizar os procedimentos necessários.
A suspeita inicial é de que o gás tenha escapado para dentro da viatura, provocando a intoxicação dos policiais. No entanto, as circunstâncias das mortes ainda estão sendo investigadas.
De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para esclarecer o que aconteceu.
Policiais deixam familiares
O cabo Rômulo Vinagre estava na corporação havia sete anos e deixa um filho. Já o soldado Patrick Trindade havia ingressado na Polícia Militar há apenas um ano. Ele deixa a companheira, que está grávida de um mês.
Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, para fazer o reconhecimento dos corpos.
Velórios e sepultamentos
O velório do cabo Rômulo Vinagre será realizado nesta quarta-feira (25), das 9h às 14h30, no Cemitério Municipal de Araruama. O sepultamento está previsto para as 15h.
Já o soldado Patrick Trindade será sepultado também nesta quarta-feira, às 16h, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. As mortes dos dois policiais causaram comoção entre familiares e integrantes da corporação.