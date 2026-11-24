Dois policiais militares foram encontrados mortos dentro de uma viatura na manhã desta terça-feira (24), às margens da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura do bairro Itaúna, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A principal hipótese investigada é que os agentes tenham morrido após inalarem monóxido de carbono que teria invadido o interior do veículo.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h10. Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como o cabo Rômulo Medeiros Vinagre, de 39 anos, e o soldado Patrick Trindade Silva, de 26. Ambos eram lotados no 1º BPM (Venda da Cruz) e estavam desacordados dentro da viatura quando foram encontrados.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram as mortes. O Centro de Criminalística da Polícia Militar e a 72ª DP (São Gonçalo) também foram mobilizados para realizar os procedimentos necessários.

A suspeita inicial é de que o gás tenha escapado para dentro da viatura, provocando a intoxicação dos policiais. No entanto, as circunstâncias das mortes ainda estão sendo investigadas.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para esclarecer o que aconteceu.

Policiais deixam familiares

O cabo Rômulo Vinagre estava na corporação havia sete anos e deixa um filho. Já o soldado Patrick Trindade havia ingressado na Polícia Militar há apenas um ano. Ele deixa a companheira, que está grávida de um mês.

Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, para fazer o reconhecimento dos corpos.

Velórios e sepultamentos

O velório do cabo Rômulo Vinagre será realizado nesta quarta-feira (25), das 9h às 14h30, no Cemitério Municipal de Araruama. O sepultamento está previsto para as 15h.

Já o soldado Patrick Trindade será sepultado também nesta quarta-feira, às 16h, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo. As mortes dos dois policiais causaram comoção entre familiares e integrantes da corporação.