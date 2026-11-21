O caso aconteceu na Ponte Rio-Niterói (BR-101), na Região Metropolitana do Rio - Foto: Divulgação

O caso aconteceu na Ponte Rio-Niterói (BR-101), na Região Metropolitana do Rio - Foto: Divulgação

Um carro roubado há quase um mês foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada de sábado (21), e um homem foi preso por suspeita de receptação. O caso aconteceu na Ponte Rio-Niterói (BR-101), na Região Metropolitana do Rio.

Por volta da 1h, na altura da praça do pedágio, policiais rodoviários federais da 2ª Delegacia (Niterói) abordaram um veículo.

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Durante a fiscalização, observaram sinais de adulteração nos elementos de identificação do automóvel. Posteriormente, constataram que o carro possuía registro de roubo, ocorrido em 26 de outubro, em São Gonçalo. Ao ser questionado, o condutor disse que o veículo seria do tio.

Em uma consulta aos sistemas de segurança pública, os policiais verificaram que o motorista já havia sido preso anteriormente pelos crimes de estupro de vulnerável e estelionato.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil (76ª DP).