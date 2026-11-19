A ação é resultado de um trabalho de inteligência e investigação que identificou a estrutura e o funcionamento do grupo criminoso - Foto: Reprodução

A ação é resultado de um trabalho de inteligência e investigação que identificou a estrutura e o funcionamento do grupo criminoso - Foto: Reprodução

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) deflagraram, nesta quinta-feira (19), a "Operação Chave Mestra", contra integrantes de uma associação criminosa conhecida como "Gang da Hilux", especializada em roubos e furtos de caminhonetes. Os agentes cumprem 34 mandados de busca e apreensão em endereços nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. A ação é resultado de um trabalho de inteligência e investigação que identificou a estrutura e o funcionamento do grupo criminoso.

Entre os principais investigados está Rodrigo Correia Martins da Piedade, conhecido como "Loirinho", apontado como uma das lideranças da quadrilha. Nesta semana, imagens do criminoso armado na Lagoa, Zona Sul do Rio, viralizaram nas redes sociais. Segundo as investigações, ele seria responsável por coordenar roubos de veículos a partir da comunidade da Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, mantendo contato com os criminosos durante as ações e determinando o destino dos automóveis roubados. O investigado acumula 350 anotações criminais e já possui um mandado de prisão em aberto.

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As investigações revelaram que a organização criminosa atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas entre seus integrantes. Enquanto alguns criminosos eram responsáveis por identificar e monitorar os veículos, outros executavam os roubos e furtos. O grupo também utilizava equipamentos eletrônicos capazes de programar chaves automotivas e facilitar a subtração das caminhonetes.

Durante o trabalho investigativo, os agentes identificaram locais utilizados para armazenamento, ocultação e desmanche dos automóveis. Parte dos veículos roubados e furtados no Rio de Janeiro era encaminhada para Minas Gerais, onde outros integrantes da organização atuariam na receptação e comercialização dos bens.

Os mandados cumpridos nesta quinta-feira têm como objetivo localizar veículos subtraídos, equipamentos eletrônicos utilizados nos crimes, armas de fogo, aparelhos celulares, documentos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações e a identificação de todos os envolvidos.

A operação faz parte do trabalho permanente da Polícia Civil de combate às organizações criminosas especializadas em roubos e furtos de veículos. Além de identificar e responsabilizar os envolvidos, as ações buscam desarticular toda a cadeia criminosa, desde os executores dos roubos até os responsáveis pela receptação, adulteração e comercialização dos automóveis.