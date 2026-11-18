Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) realizaram, nesta quarta-feira (18), a Operação Última Conexão, para capturar o chefe do tráfico de drogas de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. O criminoso integra a facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) e foi condenado a mais de 40 anos de prisão pelos crimes de roubo, tráfico de entorpecentes e associação criminosa. Ele foi detido no município de Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio.

As investigações apontaram que o alvo exerce uma função de liderança operacional na organização e seria responsável por articular o envio de drogas e armamentos para abastecer as atividades do grupo no estado capixaba. Mesmo foragido, ele teria mantido sua atuação ilícita vinculada ao município de Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com as apurações, a facção capixaba mantém conexões com organizações criminosas de outros estados e é aliada ao Comando Vermelho (CV). Entre suas principais atividades ilegais estão o tráfico de drogas, o comércio ilegal de armas de fogo, homicídios, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

O histórico criminal do alvo inclui uma fuga do sistema prisional capixaba, em 2006, quando cerca de 40 detentos escaparam da unidade Monte Líbano por meio de um túnel. Em 2015, durante outra prisão, ele teria utilizado documentos com identidade falsa para ocultar seu verdadeiro nome e dificultar sua localização pelas forças de segurança. O criminoso ainda estaria envolvido em diversos homicídios e em atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Conforme o mandado judicial, ainda resta ao condenado cumprir mais de 38 anos de prisão. A ação desta quarta-feira teve como objetivo localizar e capturar o bandido.