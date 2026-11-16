Criança de 5 anos é baleada na cabeça durante queima de fogos em Maria Paula

Uma criança de 5 anos foi baleada na cabeça, dentro de casa, durante uma queima de fogos no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, neste domingo (15). O próprio pai socorreu a menina, que foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, onde precisou passar por cirurgia.

As primeiras informações são de que a família estava na sala de casa, quando teve início uma queima de fogos nas proximidades. Em seguida, a criança gritou e começou a sangrar na cabeça. Ao vasculharem a casa, os pais da menina perceberam que uma das telhas da sala estava perfurada e perceberam que a filha havia sido baleada. Os próprios pais levaram a filha para o hospital.

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A menina chegou à unidade hospitalar lúcida e precisou fazer uma série de exames e passar por avaliação clínica. Ela foi atendida por equipes de pediatria, ortopedia, cirurgia geral, bucomaxilofacial e neurocirurgia, pouco antes de ser levada para cirurgia para o procedimento da remoção da bala. De acordo com informações médicas, após a cirurgia a menina foi estabilizada e já teve alta.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar, informou por meio de nota, que de acordo com o comando do 7º BPM (São Gonçalo), policiais foram acionados pelo Heat para verificar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo. No local, os agentes confirmaram o ocorrido e que a criança havia recebido socorro pelo pai.

Ainda segundo a corporação, não ocorria operações policiais na localidade quando aconteceu o incidente. Não houve apreensão de material e o caso foi encaminhado à Delegacia do Rio do Ouro (75ª DP).