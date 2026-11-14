Terceiro-sargento da PM é morto a tiros em Resende

Um policial militar de 44 anos foi morto a tiros na noite de sexta-feira (13), no bairro Cabral, em Resende. O terceiro-sargento João Batista da Silva foi atacado em frente a um mercado na Rua João Cabral Flexa.

Segundo testemunhas, três homens saíram de um carro, se aproximaram do policial e atiraram várias vezes antes de fugir. A esposa contou à polícia que ele tinha saído de casa para comprar carne para o jantar.

No local, a perícia recolheu cápsulas de fuzil e de pistola, além de uma pistola calibre .45 e munições que estavam com o sargento.

A Polícia Civil investiga o caso para descobrir quem cometeu o crime e qual foi o motivo, mas, até agora, os suspeitos não foram encontrados.