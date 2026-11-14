PRF apreende oito fuzis em carreta na Rodovia Presidente Dutra

O condutor, de 46 anos, informou que vinha do Paraná e estava transportando uma carga de frango - Foto: Divulgação

O condutor, de 46 anos, informou que vinha do Paraná e estava transportando uma carga de frango - Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu oito fuzis e prendeu um homem que transportava o armamento, nesta sexta-feira (13), durante fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Sul Fluminense.

Por volta das 14h, na altura de Piraí, policiais rodoviários federais da 7ª Delegacia (Resende) abordaram um caminhão que estava parado no acostamento, na pista sentido Rio.

O condutor, de 46 anos, informou que vinha do Paraná e estava transportando uma carga de frango. Ao ser questionado sobre o destino da viagem, não soube precisar o local onde realizaria o descarregamento, limitando-se a informar que seria na capital fluminense.

Ele relatou que estava parado no acostamento por causa de um defeito mecânico no veículo, porém também não conseguiu explicar o problema.

Durante a fiscalização, os policiais verificaram que o motorista já havia sido preso anteriormente por tráfico de entorpecentes.

Em uma revista no compartimento lateral do caminhão, destinado ao acondicionamento de utensílios de cozinha, a equipe encontrou uma bolsa. O homem acabou confessando que transportava fuzis desmontados. Logo em seguida, outra bolsa com mais peças foi encontrada na cabine.

Foram encontradas diversas peças e componentes, totalizando oito fuzis do modelo HK G3, de origem portuguesa.

Ao todo, foram encontradas peças e componentes destinados à montagem de 8 (oito) fuzis, sendo 7 (sete) do modelo HK G3 e 1 (um) do modelo HK G3 com coronha retrátil, todos fabricados pela FMP (Fábrica Militar de Braço de Prata), de origem portuguesa.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (94ª DP).