Disque Denúncia busca informações sobre suspeito de matar frentista

O Disque Denúncia através do Programa Procurados, divulga, nesta terça-feira (10), um cartaz de Maicon Cosme Pereira de Souza, de 39 anos, com o objetivo de apoiar as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e assim conseguir informações sobre a localização e detenção do principal suspeito pela morte de Arthur Andrew Caetano Gonçalves, de 30 anos, que foi assassinato na tarde desta segunda-feira (9), na Estrada dos Bandeirantes, em Camorim, Jacobina, Zona Sudoeste do Rio.

A vítima era frentista em um posto de gasolina situado a poucos metros do lugar onde ocorreu o crime. De acordo com as investigações da DHC, Arthur colidiu com um carro de luxo enquanto pilotava sua bicicleta elétrica, após o veículo frear inesperadamente. As gravações mostram que o motorista deixou o carro e Arthur tentou escapar com sua bicicleta. Ele foi perseguido e logo em seguida assassinado a tiros por Maicon Cosme. O carro e a arma foram recolhidos pela Polícia Civil.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) ficou responsável pelo caso. Os agentes estiveram na cena do crime, conversaram com testemunhas e, conforme informações, durante uma discussão, "Maicon" puxou uma arma, disparou duas vezes contra Arthur e deixou o local. O frentista caiu no meio da estrada e perdeu a vida antes da chegada dos serviços de emergência.

Diante dos acontecimentos, a Autoridade Policial da DHC solicitou à Justiça um mandado de prisão, que foi concedido pelo Plantão Judiciário/Tribunal de Justiça do RJ. Tipo de prisão: Temporária. Duração da Prisão: 30 dias, pelo crime de homicídio qualificado, o que representa a categoria mais severa de homicídio doloso.

O Disque Denúncia em parceria de trabalho com DHC, pede a colaboração da população para ajudar as forças de segurança a informar à localização de Maicon Cosme de Souza. Para isso, use o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ele garante sigilo total sobre a identidade de quem liga.

Também é possível enviar informações:

pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou

pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177 ou uma técnica que remove ou muda detalhes que podem identificar a pessoa que faz a denúncia.

Ou pelo 0300-253-1177