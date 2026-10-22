Delegacia de Homicídios investiga morte de homem em Maricá
Vítima foi encontrada com marcas de tiros nas costas na madrugada desta quinta (22), em Itaipuaçu
Permanece no Instituto Médico Legal (IML), o corpo de Jair Barbosa dos Santos, de 43 anos, morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (22), em Maricá. O corpo foi encontrado no fim de um corredor de uma vila residencial, na Rua 80, no distrito de Itaipuaçu.
Segundo a Polícia Militar, moradores ouviram disparos de arma de fogo e encontraram a vítima já sem vida. Jair apresentava marcas de tiros nas costas. Estojos de munição foram encontrados na cena do crime, além de uma motocicleta nas proximidades.
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O corpo de Jair foi encaminhado para o IML do Barreto, onde permanece. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).