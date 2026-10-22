Delegacia de Homicídios investiga morte de homem em Maricá

O corpo da vítima foi encontrado em uma vila residencial - Foto: Caio Mota

O corpo da vítima foi encontrado em uma vila residencial - Foto: Caio Mota

Permanece no Instituto Médico Legal (IML), o corpo de Jair Barbosa dos Santos, de 43 anos, morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (22), em Maricá. O corpo foi encontrado no fim de um corredor de uma vila residencial, na Rua 80, no distrito de Itaipuaçu.

Segundo a Polícia Militar, moradores ouviram disparos de arma de fogo e encontraram a vítima já sem vida. Jair apresentava marcas de tiros nas costas. Estojos de munição foram encontrados na cena do crime, além de uma motocicleta nas proximidades.

Leia também: Guarda Municipal prende homem por furto de fios em SG

Operação Illicitus: Polícia Penal prende visitante tentando entrar com drogas no presídio em Bangu

O corpo de Jair foi encaminhado para o IML do Barreto, onde permanece. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).