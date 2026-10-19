Mulher é esfaqueada após assalto em São Gonçalo

De acordo com testemunhas, a vítima, que não teve a identidade confirmada, saiu de casa para visitar um imóvel que pretendia alugar, quando foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta - Foto:

De acordo com testemunhas, a vítima, que não teve a identidade confirmada, saiu de casa para visitar um imóvel que pretendia alugar, quando foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta - Foto:

Uma mulher, de 38 anos, foi vítima de um assalto, na manhã desta segunda-feira (19), onde terminou esfaqueada em São Gonçalo. A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, onde ela foi socorrida.

De acordo com testemunhas, a vítima, que não teve a identidade confirmada, saiu de casa para visitar um imóvel que pretendia alugar, quando foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta. Após transferir R$ 1.500 à dupla, ela teria sido perfurada na barriga.

O Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) afirmou que ela deu entrada na emergência por volta das 11h, sendo levada para o centro cirúrgico. Segundo o divulgado, ela se encontra em quadro estável de saúde.

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