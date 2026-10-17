Polícia Civil faz operação contra roubos de cargas ligados ao tráfico da Maré

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DFRC-CAP) deflagraram, na manhã deste sábado (17/10), a Operação Sentinela, para desarticular uma quadrilha armada especializada em roubos de cargas, com possíveis ligações com criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP), que atuam no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Agentes estão nas ruas para cumprir três mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão, além de ordens judiciais para apreender cinco veículos utilizados pelo grupo criminoso. A ação conta com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Até o momento, três veículos foram recuperados e dois criminosos foram presos. A operação está em andamento.

As investigações tiveram início após o roubo de uma carga de medicamentos avaliada em R$ 488 mil, ocorrido no dia 30 de setembro, na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da Pavuna, Zona Norte do Rio. Na ocasião, cerca de dez criminosos armados, utilizando cinco automóveis e duas motocicletas, interceptaram um caminhão que transportava 16 paletes de medicamentos, poucos minutos após sua saída da transportadora.

A ação foi cuidadosamente planejada, com divisão de tarefas entre os integrantes da quadrilha. Enquanto parte dos criminosos monitorava o deslocamento do caminhão, outros ficaram responsáveis pela abordagem, escolta e proteção da carga roubada. O grupo também contava com um integrante especializado em neutralizar sistemas eletrônicos de segurança, que conseguiu desativar o bloqueio do veículo. Para dificultar sua localização, os criminosos ainda trocaram as placas do caminhão por outras pertencentes a um veículo de características semelhantes. O veículo foi posteriormente recuperado nas proximidades do Complexo da Maré, mas toda a carga de medicamentos havia sido levada.

Em apenas 15 dias, por meio de um intenso trabalho de inteligência e investigação, a Polícia Civil conseguiu reconstruir a dinâmica do crime, identificar cinco automóveis utilizados pela quadrilha e reunir provas que fundamentaram as medidas autorizadas pela Justiça. Os agentes analisaram imagens de câmeras de segurança, sistemas de leitura de placas, dados de rastreamento e informações fornecidas por empresas privadas, com apoio do Setor de Inteligência da PRF.

Um dos pontos que mais chamaram a atenção dos investigadores foi a descoberta de que três dos automóveis utilizados no roubo estavam cadastrados em plataformas de transporte de passageiros por aplicativo. As diligências revelaram que veículos empregados na ação criminosa continuavam circulando pela cidade, inclusive realizando corridas, o que representa um potencial risco à segurança dos passageiros.

Durante as diligências, os policiais também identificaram elementos que relacionam um dos investigados a uma organização criminosa que já havia sido alvo da Operação Metástase, deflagrada pela DRFC em julho deste ano. Na ocasião, a Polícia Civil desarticulou um esquema especializado em roubos de cargas e distribuição clandestina de medicamentos oncológicos e imunossupressores. As investigações identificaram movimentações financeiras superiores a R$ 33 milhões e resultaram no cumprimento de 96 mandados de busca e apreensão e cinco prisões cautelares. Os novos elementos indicam que integrantes do núcleo operacional da organização criminosa podem ter continuado atuando mesmo após a operação anterior.

Diante das provas reunidas, a DRFC representou à Justiça pelas prisões temporárias de três investigados, buscas em 15 endereços relacionados ao grupo e apreensão dos veículos identificados. Todas as medidas foram deferidas pelo Plantão Judiciário da Capital.

A Operação Sentinela segue em andamento. As investigações continuam para identificar outros envolvidos, esclarecer a participação de cada integrante e aprofundar a apuração sobre as conexões da quadrilha com organizações criminosas responsáveis por roubos de cargas no estado.