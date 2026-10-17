Polícia Civil apreende R$ 2 milhões em canetas emagrecedoras no Recreio

Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (16/10), um homem envolvido em um esquema de distribuição clandestina de medicamentos para emagrecimento, conhecidos como canetas emagrecedoras. A ação ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, e resultou na apreensão de produtos avaliados em cerca de R$ 2 milhões.

Após investigações realizadas com o apoio do setor de inteligência dos Correios, os agentes identificaram que o homem comercializava e enviava os medicamentos para diferentes cidades do país, sem autorização dos órgãos competentes.

O homem, que vinha sendo monitorado por equipes da delegacia, foi abordado ao sair de uma agência dos Correios, após realizar a postagem de diversas encomendas contendo os produtos. Durante as diligências, os policiais também localizaram uma sala comercial no Recreio que funcionava como central de armazenamento e distribuição dos medicamentos.

No imóvel, foram encontrados diversos produtos emagrecedores, materiais de embalagem, etiquetas e equipamentos utilizados na preparação das encomendas. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia para identificação de sua origem e composição.

O homem foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública. As investigações continuam para identificar fornecedores, destinatários e outros integrantes da rede clandestina de distribuição.