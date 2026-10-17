Polícia Civil apreende R$ 2 milhões em canetas emagrecedoras no Recreio
Suspeito, que vinha sendo monitorado por equipes da delegacia, foi abordado ao sair de uma agência dos Correios
Policiais civis da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (16/10), um homem envolvido em um esquema de distribuição clandestina de medicamentos para emagrecimento, conhecidos como canetas emagrecedoras. A ação ocorreu no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, e resultou na apreensão de produtos avaliados em cerca de R$ 2 milhões.
Após investigações realizadas com o apoio do setor de inteligência dos Correios, os agentes identificaram que o homem comercializava e enviava os medicamentos para diferentes cidades do país, sem autorização dos órgãos competentes.
O homem, que vinha sendo monitorado por equipes da delegacia, foi abordado ao sair de uma agência dos Correios, após realizar a postagem de diversas encomendas contendo os produtos. Durante as diligências, os policiais também localizaram uma sala comercial no Recreio que funcionava como central de armazenamento e distribuição dos medicamentos.
No imóvel, foram encontrados diversos produtos emagrecedores, materiais de embalagem, etiquetas e equipamentos utilizados na preparação das encomendas. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia para identificação de sua origem e composição.
O homem foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública. As investigações continuam para identificar fornecedores, destinatários e outros integrantes da rede clandestina de distribuição.