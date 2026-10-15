Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em São Gonçalo
Homem foi abordado por policiais civis durante patrulhamento no bairro Colubandê
Um homem com mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso nesta quinta-feira (15), no bairro Colubandê, em São Gonçalo.
A prisão foi realizada por policiais civis das delegacias de Rio do Ouro (75ª DP) e Maricá (82ª DP), durante uma ação de patrulhamento e inteligência na Avenida Expedicionário Ari Rauen.
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Segundo a Polícia Civil, os agentes abordaram uma motocicleta que circulava em atitude suspeita. Durante a consulta aos sistemas, foi identificado o mandado de prisão contra o passageiro.
O mandado é relacionado a um processo criminal que investiga o envolvimento do suspeito com o comércio ilegal de drogas e a associação a uma organização criminosa que atua na região.
Após a abordagem, o homem foi conduzido à delegacia, onde a ordem judicial foi cumprida.