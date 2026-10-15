Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em São Gonçalo

Contra o suspeito, havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Contra o suspeito, havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Um homem com mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e associação para o tráfico foi preso nesta quinta-feira (15), no bairro Colubandê, em São Gonçalo.

A prisão foi realizada por policiais civis das delegacias de Rio do Ouro (75ª DP) e Maricá (82ª DP), durante uma ação de patrulhamento e inteligência na Avenida Expedicionário Ari Rauen.

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Segundo a Polícia Civil, os agentes abordaram uma motocicleta que circulava em atitude suspeita. Durante a consulta aos sistemas, foi identificado o mandado de prisão contra o passageiro.

O mandado é relacionado a um processo criminal que investiga o envolvimento do suspeito com o comércio ilegal de drogas e a associação a uma organização criminosa que atua na região.

Após a abordagem, o homem foi conduzido à delegacia, onde a ordem judicial foi cumprida.