Disque Denúncia/RJ lança cartaz de foragido acusado de ser um dos líder do 'Comando Vermelho'

Em fevereiro de 2002, durante uma rebelião na Casa de Custódia Jorge Santana, ele fugiu com outros detentos por uma tubulação - Foto: Divulgação Disque Denúncia/RJ

Em fevereiro de 2002, durante uma rebelião na Casa de Custódia Jorge Santana, ele fugiu com outros detentos por uma tubulação - Foto: Divulgação Disque Denúncia/RJ

O Disque Denúncia/RJ divulgou, nesta quarta-feira (14), um cartaz para auxiliar na localização de Sandro Batista Rodrigues, de 56 anos, conhecido pelos apelidos de Naíba ou NB. Apontado pela polícia como uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV), ele está foragido desde 30 de dezembro de 2021, quando escapou da unidade prisional onde cumpria pena.

A iniciativa busca ajudar a Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro, a obter informações que permitam a recaptura do acusado. Segundo a polícia, ele está cadastrado no sistema prisional como detento de altíssima periculosidade.

Naíba acumula passagens pelo sistema prisional e já protagonizou outras fugas. Em novembro de 2010, escapou durante a operação de ocupação do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, realizada para combater o tráfico de drogas e responder a uma série de ataques na capital fluminense.

Leia também:

Polícia Civil prende homem por estupro, agressões e cárcere privado contra ex-companheira na Zona Oeste

Senado vota PEC pelo fim da escala 6x1

Em setembro de 2011, foi localizado e preso por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) na Avenida Manoel Teles, no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com levantamentos policiais, o traficante também teria comandado pontos de venda de drogas em comunidades da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, e nas localidades do Corte 8 e Centenário, no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Ele também é apontado como responsável pela coordenação do tráfico no Morro do Machado, em Belford Roxo, em associação com Luiz Carlos Nesse José, conhecido como “Olho de Vidro”, morto durante um confronto com policiais na ocupação do Complexo do Alemão.

Antes da operação de 2010, Naíba teria atuado no tráfico de drogas do Morro da Fé, na Vila da Penha, na Zona Norte carioca, como braço direito de Paulo Rogério de Souza Paz, o Mica, outro criminoso ligado à facção.

Prisões anteriores e mandado de recaptura

A primeira prisão de Naíba ocorreu em setembro de 1995, quando foi condenado a nove anos de reclusão. Em março de 2001, obteve liberdade condicional, mas voltou a ser preso em maio daquele ano, recebendo uma nova condenação de 16 anos.

Em fevereiro de 2002, durante uma rebelião na Casa de Custódia Jorge Santana, ele fugiu com outros detentos por uma tubulação. Após ser recapturado, em setembro de 2011, foi transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Em agosto de 2018, retornou ao sistema prisional fluminense.

Posteriormente, decisões judiciais relacionadas à revisão de condenações levantaram a possibilidade de que sua pena tivesse sido integralmente cumprida antes da fuga de dezembro de 2021. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento a um recurso especial apresentado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, cassando uma das decisões revisionais e restabelecendo uma condenação.

Com isso, a Vara de Execuções Penais expediu mandado de prisão em regime semiaberto, com validade de 12 anos, determinando a recaptura do foragido.

Traficante apareceu armado em vídeo

Em abril de 2023, investigações conduzidas pela 32ª DP (Taquara) identificaram imagens de Naíba portando um fuzil durante um evento social de Páscoa na Cidade de Deus. Na ocasião, ele continuava na condição de foragido do sistema prisional.

Como denunciar

O Disque Denúncia pede a colaboração da população para ajudar na localização de pessoas procuradas pela Justiça. As informações podem ser repassadas anonimamente pelo telefone (21) 2253-1177, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com garantia de sigilo.

Também é possível enviar denúncias pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp anonimizado, no número (21) 2253-1177.