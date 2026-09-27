Confronto termina com dois mortos e fuzil apreendido no Jardim Catarina, em São Gonçalo

Dois homens morreram após um confronto com policiais militares na manhã deste domingo (27), no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

Segundo informações, polícia militares foram até a comunidade após receberem uma denúncia de que um morador estaria sendo torturado por criminosos ligados ao tráfico de drogas.

Ao chegarem à região, os policiais encontraram um baile funk acontecendo na Rua Santa Catarina. Ainda de acordo com a corporação, criminosos armados teriam efetuado disparos contra o veículo blindado utilizado pela equipe. Houve confronto e homens armados com fuzis e pistolas fugiram em diferentes direções.

Durante as buscas, uma equipe conseguiu deter dois suspeitos na localidade da Ipuca. Com eles, segundo a PM, foi encontrada farta quantidade de drogas. Os policiais também fizeram buscas pela região para localizar o suposto morador que estaria sendo torturado, mas nenhuma vítima foi encontrada.

Na sequência, outra equipe recebeu informações de que criminosos estariam escondidos em uma residência na Rua Turqueza, também no Jardim Catarina. Os policiais montaram um cerco e quando se aproximaram da residência, houve novos disparos. Os suspeitos teriam fugido pelos fundos do imóvel, em direção à Rua Diamante, onde encontraram outras equipes que participavam do cerco.

Houve novo confronto e dois homens foram baleados. Com eles, os policiais apreenderam um fuzil M16 calibre 5.56, além de porta-carregadores e diversos carregadores municiados.

Os dois feridos foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiram aos ferimentos.

Os outros dois suspeitos foram levados para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso será registrado.