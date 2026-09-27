PM prende suspeito e apreende armas no Cafubá, Niterói

Um homem foi preso e duas armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Militar durante uma ação realizada no Morro do Caniçal, em Cafubá, Niterói, nesse sábado (26).

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), agentes foram mobilizados após receberem informações sobre a presença de homens armados na comunidade. Os policiais seguiram até o local para verificar a denúncia.

Ainda de acordo com a PM, houve confronto e após a situação ser controlada, os policiais conseguiram prender um homem apontado como integrante do tráfico de drogas.

Na ação, foram apreendidos uma submetralhadora, uma pistola e um carregador com 18 munições intactas.

O suspeito, de 32 anos, foi encaminhado para a 81ª DP (Itaipu), onde a ocorrência foi registrada. Ele já possuía anotações criminais por roubo e associação criminosa.