Polícias Civil e Militar prendem oito integrantes de grupo criminoso responsável por série de roubos de veículos

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF), com apoio de policiais militares do 15º BPM, prenderam oito integrantes de um grupo criminoso responsável por uma série de roubos de veículos na Baixada Fluminense. Os criminosos atuavam principalmente nos municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo.

A ação aconteceu na manhã deste sábado (26), na comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias, e marcou a primeira fase da Operação Eclipse. Entre os presos estão os três principais alvos da ofensiva, apontados como integrantes de uma estrutura especializada em roubos de veículos e com envolvimento em diferentes etapas da atividade criminosa, desde os assaltos até o desmanche dos automóveis.

A investigação da DRFA-BF identificou que os criminosos, embora ligados à região da Caixa d’Água, em Belford Roxo, utilizavam a comunidade do Corte Oito como ponto de esconderijo e apoio. De acordo com as informações reunidas durante a apuração, o local também era utilizado para manter contato com outros criminosos envolvidos em roubos, tráfico de drogas, desmanche de veículos e outros crimes relacionados à atuação do grupo.

Com as informações reunidas ao longo da investigação, as equipes foram até o Corte Oito para localizar os alvos e interromper a atuação do grupo. Os três principais criminosos foram encontrados e presos durante as diligências. No decorrer da operação, os policiais também flagraram a prática de tráfico de drogas, o que resultou na prisão de outros cinco criminosos. Em sede policial, os agentes identificaram o envolvimento do quinteto nos roubos de veículos.

Durante a ação, um criminoso reagiu à atuação policial e efetuou disparos de arma de fogo contra as equipes. Diante da agressão, os agentes reagiram e o criminoso foi atingido. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para o fato.

Os agentes ainda apreenderam grande quantidade de drogas, duas pistolas, carregadores, um simulacro de arma de fogo, quatro motocicletas e dois carros. Um dos principais alvos capturados é apontado pelas investigações como um dos maiores articuladores de roubos de veículos na Baixada Fluminense. Ele atuava na logística da atividade criminosa, desde a subtração dos automóveis até a destinação para desmanche, e possui envolvimento em mais de 20 roubos.