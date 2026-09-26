Condenado por roubo, furto e lesão corporal, 'Dentuço' é preso na Zona Norte

Segundo a Polícia Penal, ele possui sete registros criminais, principalmente por roubo majorado, furto e receptação - Foto: Divulgação

Segundo a Polícia Penal, ele possui sete registros criminais, principalmente por roubo majorado, furto e receptação - Foto: Divulgação

Maurício Henrique da Silva, conhecido pelo apelido de “Dentuço”, de 38 anos, foi preso por agentes da Divisão de Busca e Recaptura (RECAP), da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro (SEPPEN/RJ), na última quinta-feira (24), no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. Ele é condenado a oito anos e seis meses de prisão por crimes como roubo, furto e lesão corporal.

A prisão ocorreu na Rua Tomás Edison, na comunidade Parque Esperança, em Anchieta. Os policiais chegaram ao endereço após informações encaminhadas pela Central Disque Denúncia e realizaram previamente um levantamento da área e uma análise de riscos.

Segundo a Polícia Penal, ele possui sete registros criminais, principalmente por roubo majorado, furto e receptação. O registro mais recente é relacionado a uma acusação de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Mandado de regressão de regime

Maurício estava em Prisão Albergue Domiciliar (PAD), com monitoramento eletrônico, desde julho de 2023. Ele havia progredido do regime semiaberto para o aberto, mas, segundo a Polícia Penal, cometeu uma falta grave durante o cumprimento da pena.

Em consulta aos sistemas oficiais, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão para regressão de regime expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital (VEP/TJRJ). Entre os motivos apontados estava a quebra do monitoramento eletrônico.

O homem ingressou no sistema prisional fluminense pela primeira vez em julho de 2010. Na ocasião, foi preso por um crime previsto no artigo 14 e liberado em setembro daquele ano.

Em dezembro de 2014, voltou a ser preso por roubo qualificado e recebeu liberdade condicional em setembro de 2018. Já em dezembro de 2020, foi detido novamente após um roubo ocorrido na Vila da Penha, também na Zona Norte.

Segundo o relato registrado no caso, a vítima havia desembarcado de um táxi acompanhada da mãe quando teve uma carteira de couro preta, contendo um cartão do Banco do Brasil, roubada. Posteriormente, a vítima avistou o suspeito na Rua Antônio Braune. Ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido por populares, que acionaram a Polícia Civil. Em julho de 2023, Maurício passou a cumprir pena em Prisão Albergue Domiciliar.

Como fazer uma denúncia

O Disque Denúncia recebe informações de forma anônima sobre atividades suspeitas, pessoas que estejam descumprindo determinações judiciais e outros crimes.

No Rio de Janeiro, as denúncias podem ser feitas pelo telefone 2253-1177, que funciona 24 horas por dia. Também é possível encaminhar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado, no mesmo número.

O sistema de WhatsApp utiliza uma tecnologia que oculta informações capazes de identificar o denunciante.