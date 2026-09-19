Quatro suspeitos são detidos durante ação contra tráfico de drogas em Maricá

Material apreendido e os presos foram para delegacia de Maricá - Foto: Divulgação

Material apreendido e os presos foram para delegacia de Maricá - Foto: Divulgação

Quatro pessoas foram presas na manhã deste sábado (19), durante uma ação da Polícia Militar na Comunidade da Linha, em Maricá. A ocorrência começou por volta das 7h, na Rua Anchieta, durante patrulhamento realizado por equipes do 12ºBPM (Niterói).

Segundo informações, a operação teve como objetivo verificar denúncias sobre a prática de tráfico de drogas na comunidade. Durante o patrulhamento, os policiais teriam avistado pessoas que, de acordo com o registro policial, estariam envolvidas com a venda de entorpecentes.

Ainda segundo a Polícia Militar, ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos fugiram. Após buscas na região, quatro pessoas foram detidas.

Entre os detidos estão três homens, de 32, 21 e 48 anos, e um adolescente de 16 anos. Um dos homens possui anotações anteriores por receptação e tráfico de drogas. Outro tem registros por roubo e furto. Os demais não possuíam anotações anteriores, de acordo com as informações fornecidas pela corporação.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola com sete munições intactas, dois rádios transmissores e drogas.

A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá).