Polícias Civil e Militar prendem grupo que furtava veículos de luxo para o Comando Vermelho

Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias), em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam, neste domingo (06), quatro integrantes de um grupo envolvido em pelo menos 20 furtos de veículos de luxo.

Os criminosos foram localizados e presos no cruzamento da Rua Orlando Teixeira com a Avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias. Segundo as investigações, parte dos automóveis furtados era destinada a integrantes do Comando Vermelho e encaminhada para comunidades onde a facção possui atuação.

Após troca de informações entre as forças de segurança e o sistema de monitoramento do município, os policiais identificaram o veículo utilizado pelo grupo e conseguiram localizar os envolvidos.

Durante a ação, foram apreendidas ferramentas e equipamentos que seriam utilizados nos furtos, entre eles chaves de fenda, um dispositivo para quebrar vidros, três chaves de veículos e um cabo para conexão com módulos veiculares. Quatro celulares também foram arrecadados, sendo que dois possuíam registros de roubo.

Segundo as investigações, diversos veículos furtados pelo grupo eram blindados. Os automóveis eram levados para comunidades onde o Comando Vermelho possui atuação em diferentes regiões do estado, especialmente o Complexo do Chapadão, onde seriam destinados a integrantes da facção.

Dois dos presos possuem anotações criminais anteriores. Um deles responde por porte ilegal de arma de fogo e furto, enquanto o outro possui anotação por furto.

Os quatro homens foram conduzidos à delegacia e autuados pelos crimes de associação criminosa e receptação. As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo e apurar a participação de cada um na cadeia criminosa.