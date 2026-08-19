Polícia Civil mira grupo que ameaçava empresas de internet para controlar serviços no Rio e em Minas

Policiais civis da 136ª DP (Santo Antônio de Pádua) deflagraram, nesta quarta-feira (19/08), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra integrantes de um grupo investigado por extorsão e práticas relacionadas à atuação de organização criminosa. As diligências são realizadas em endereços nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Rio de Janeiro, e em Pirapetinga, em Minas Gerais.

A ação conta com o apoio da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Civil de Minas Gerais. A investigação teve início após denúncias de ameaças e cobranças impostas a empresas prestadoras de serviços de internet que atuam na região próxima à divisa entre os dois estados.

As investigações apontaram que empresários eram coagidos a se submeter aos interesses de integrantes do grupo, que buscavam controlar a prestação de serviços de telecomunicações na região. A dinâmica identificada inclui ameaças, cobranças e imposição de exclusividade, características de mecanismos de domínio territorial.

Durante a operação, os policiais buscam apreender celulares, computadores, servidores e outros dispositivos eletrônicos, além de documentos. O material arrecadado será submetido à análise técnica e poderá contribuir para o aprofundamento das investigações e a identificação de outros envolvidos.

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