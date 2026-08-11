Funcionário é encontrado morto dentro de escola estadual em Niterói
Mário Silveira Filho foi localizado por colegas na manhã de segunda-feira (10), no Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, no Barreto
Um funcionário do Colégio Estadual Conselheiro Macedo Soares, no Barreto, em Niterói, foi encontrado morto dentro da unidade na manhã da última segunda-feira (10). Mário Silveira Filho foi localizado por colegas enquanto o colégio era aberto para o início das aulas.
A direção acionou as autoridades após encontrar o funcionário. A ocorrência mobilizou equipes que estiveram na escola para os procedimentos necessários, e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.
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As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. A investigação está a cargo da 78ª DP (Fonseca).
Após a ocorrência, as aulas do turno da manhã de segunda-feira foram suspensas na unidade. As atividades permaneceram interrompidas nesta terça-feira (11).
Segundo a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ), as aulas serão retomadas normalmente nesta quarta-feira (12). A pasta informou ainda que os conteúdos que eventualmente não forem ministrados em razão da suspensão serão repostos.