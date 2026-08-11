Nota de Retratação Pública e Esclarecimento

​O portal de notícias O São Gonçalo vem a público emitir a presente Nota de Retratação em favor do Sr. ALBARI ROSA DA SILVA - Foto: Albari Rosa da Silva

​O portal de notícias O São Gonçalo vem a público emitir a presente Nota de Retratação em favor do Sr. ALBARI ROSA DA SILVA - Foto: Albari Rosa da Silva

​O portal de notícias O São Gonçalo (osaogoncalo.com.br), vem a público emitir a presente Nota de Retratação em favor do Sr. ALBARI ROSA DA SILVA. ​Reconhecemos formalmente que a obra fotográfica de autoria do referido profissional — cujo conteúdo exibe um indivíduo efetuando disparo de arma de fogo — foi reproduzida e veiculada neste domínio eletrônico. A imagem foi utilizada com escopo ilustrativo na reportagem disponibilizada na URL https://www.osaogoncalo.com.br/seguranca-publica/87691/homicidios-dolosos-registram-queda-de-20-em-agosto, sem que houvesse a prévia e expressa autorização do titular dos direitos patrimoniais, bem como com a omissão da respectiva atribuição de crédito.

​Diante dos fatos narrados, apresentamos nosso pedido formal de escusas ao autor.