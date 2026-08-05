Mulher denuncia violência doméstica e estupro em São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prestaram atendimento a uma mulher, na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade, nesta terça-feira (4), que denunciou ter sido vítima de violência doméstica, agressões físicas e estupro em São Gonçalo.

De acordo com o relatório da Guarda, a vítima relatou aos agentes que foi agredida fisicamente, amarrada e levada contra a própria vontade para um motel, onde sofreu violência sexual. Ela apresentava lesões pelo corpo e informou ainda possuir conversas nas quais o suspeito teria assumido os fatos.

No local, a equipe prestou assistência à mulher, confeccionou o Termo de Registro de Ocorrência (TRO) e o Registro de Ocorrência (RO), além de orientá-la sobre os procedimentos legais. Nesta quarta (5), os agentes prestaram apoio para o deslocamento da vítima até o Instituto Médico-Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito.

O caso foi encaminhado à delegacia da área, que assumiu a investigação.