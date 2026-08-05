Motorista de aplicativo é agredido durante briga de trânsito e homem é preso por tentativa de homicídio em Niterói

Uma discussão de trânsito terminou com um motorista de aplicativo gravemente agredido e um homem preso em flagrante por tentativa de homicídio, na tarde desta terça-feira (4), no Centro de Niterói.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na Avenida Feliciano Sodré. O suspeito conduzia uma motocicleta quando, após uma manobra considerada irregular, bateu em um veículo e iniciou uma discussão com o motorista de aplicativo. Durante o desentendimento, ele desferiu um soco contra o vidro do carro e caiu da moto, derrubando também a passageira que transportava.

Em seguida, o motorista, vítima da batida, parou o veículo e desceu. Segundo a investigação, ele foi atacado com diversos socos e ainda atingido com golpes de capacete. Ferido na cabeça, o homem não conseguiu reagir e permaneceu caído.

Ainda conforme a Polícia Civil, o agressor tentou intensificar o ataque ao pegar um paralelepípedo para atingir a cabeça do motorista. A ação, no entanto, foi interrompida por uma policial civil que estava no local. Ela sacou a arma, rendeu o suspeito e pediu apoio de outros agentes para realizar a prisão em flagrante.

Leia também:



Empreendedorismo na Veia chega a São Gonçalo

Foragido da Justiça é preso durante abordagem da PM na RJ-106, em Maricá

O homem foi levado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), onde foi autuado por tentativa de homicídio e desacato.

Segundo a polícia, o preso possui anotações criminais por vias de fato, lesão corporal grave no contexto de violência doméstica, tráfico de drogas e também responde a um inquérito por estupro de vulnerável.

A vítima elogiou a ação da policiais e afirmou que sem a atitude dela não estaria vivo.