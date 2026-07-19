Dupla é presa após confronto com a PM no Galo Branco

Dois homens foram presos na tarde desse sábado (18) após entrarem em confronto com policiais militares durante uma ação no bairro Galo Branco, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM realizavam patrulhamento na região quando foram recebidas a tiros pelos suspeitos. Os policiais reagiram à agressão, dando início ao acompanhamento da motocicleta utilizada pela dupla na tentativa de fuga.

Durante a perseguição, os suspeitos perderam o controle do veículo e sofreram uma queda. Um deles foi atingido por disparos, enquanto o outro teve escoriações em decorrência do acidente.

Após receberem atendimento médico, ambos foram conduzidos à delegacia, onde o caso foi registrado.