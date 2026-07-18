Policia Militar intensifica operações em áreas de disputa entre facções e amplia presença nas Zonas Norte e Sudoeste

A Secretaria de Estado de Polícia Militar intensificou, ao longo desta semana, operações em áreas estratégicas das zonas Norte e Sudoeste do Rio de Janeiro. As ações resultaram, até o momento, na prisão de nove criminosos, entre eles, uma das lideranças da organização criminosa atuante na Comunidade do Arará. Além de presos, houve apreensão de sete fuzis, três pistolas, farta quantidade de entorpecentes, centenas de munições, carregadores, rádios transmissores e celulares. Os policiais ainda garantiram a recuperação de uma motocicleta roubada e a apreensão de um veículo com sinais de adulteração. A remoção de barricadas que frequentemente impedem a livre circulação de moradores fizeram parte da ação.

No início da semana, o 41º BPM (Irajá) realizou uma operação no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, para combater roubos de cargas e de veículos, retirar barricadas instaladas por criminosos e localizar veículos roubados ou clonados. Durante a entrada das equipes, criminosos utilizaram ônibus e incendiaram obstáculos para bloquear as vias de acesso, que foram rapidamente desobstruídas pelos policiais.

Ainda na área do 41º BPM, uma operação no Complexo do Chapadão resultou na apreensão de um fuzil após criminosos fugirem com a aproximação das equipes durante patrulhamento na localidade conhecida como Village.

Também durante a semana, uma operação integrada entre equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da UPP Manguinhos, da Subsecretaria de Inteligência (SSI) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), na Comunidade do Mandela, resultou na prisão do criminoso conhecido como "Bicudo", apontado como uma das lideranças da organização criminosa atuante na Comunidade do Arará. A ação foi desencadeada com base em informações de inteligência. O preso possuía dois mandados de prisão em aberto e também é investigado por envolvimento no sequestro e na tortura de sua ex-companheira.

Na Muzema, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), com base em informações de inteligência, apreenderam seis fuzis, centenas de munições de diversos calibres, carregadores, rádios transmissores, celulares, uma máquina de cartão, grande quantidade de drogas e um veículo com sinais de adulteração, após confronto com criminosos.

Na Cidade de Deus, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) prestaram apoio à Prefeitura do Rio durante uma operação para demolição de construções irregulares. Houve confronto na chegada das equipes, deixando dois criminosos feridos, um deles com extensa ficha criminal.

Também durante a semana, a Corporação desencadeou a Operação Interceptação na área do 16º BPM (Olaria), mobilizando cerca de 150 policiais militares, com apoio do BPChq e do BTM, para reforçar o combate aos roubos de veículos, de cargas e à atuação de organizações criminosas em Cordovil, Brás de Pina e Jardim América.

No Complexo do Campinho, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda), com apoio de unidades do 2º CPA, atuaram nas comunidades do Campinho, Fubá, Lemos de Brito e Caixa D'Água para reprimir atividades criminosas, remover barricadas e garantir a livre circulação da população.

Na área do 31º BPM, no Recreio e nas Vargens, uma operação nas comunidades César Maia, Coroado, Fontela, Pombo Sem Asa, Cascatinha, Taboinhas, Palmares e Mont Serrat teve como foco impedir confrontos entre facções rivais. A ação resultou na prisão de dois criminosos, na apreensão de rádios transmissores, grande quantidade de drogas e na recuperação de uma motocicleta roubada.

Neste sábado, policiais do BOPE realizaram nova operação na comunidade Pombo Sem Asa para impedir o avanço da disputa territorial entre grupos criminosos. Seis criminosos foram presos, e os policiais apreenderam três pistolas e um rádio comunicador.

As operações integram a estratégia permanente da Secretaria de Estado de Polícia Militar para ampliar a presença das forças de segurança em áreas sensíveis, enfraquecer a atuação das organizações criminosas, combater roubos de veículos e de cargas, retirar barricadas e garantir a segurança e o direito de ir e vir da população.