Chefe do Comando Vermelho em Niterói, 'Luiz Cicatriz' é preso em Maricá

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em um imóvel utilizado como esconderijo - Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em um imóvel utilizado como esconderijo - Foto: Reprodução

Um homem apontado pela Polícia Civil como um dos principais líderes do Comando Vermelho em Niterói foi preso na última quinta-feira (17), em Itaipuaçu, distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Luiz Carvalho da Silva, conhecido como Luiz Cicatriz, era considerado foragido da Justiça desde 2023. Contra ele havia um mandado de prisão por associação criminosa, expedido pela 3ª Vara Criminal de Niterói.

A prisão foi realizada por agentes da 72ª DP (Mutuá), após um trabalho de monitoramento conduzido pelo setor de inteligência da unidade. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em um imóvel utilizado como esconderijo.

Ainda de acordo com as investigações, Luiz Cicatriz exercia papel de liderança do Comando Vermelho em comunidades da Região Metropolitana do Rio. Ele já figurou entre os traficantes mais procurados de Niterói e acumula passagens por crimes como latrocínio e homicídio.

O nome de Luiz Cicatriz ganhou notoriedade em abril de 2010, quando foi apontado como um dos responsáveis, ao lado de Luiz Cláudio Gomes, o "Pão com Ovo", por um suposto plano para assassinar o então secretário de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, coronel Cesar Rubens Monteiro de Carvalho.

Segundo as investigações da época, o atentado teria sido encomendado pela cúpula do Comando Vermelho, mas o plano não chegou a ser executado. Após a prisão, Luiz Cicatriz foi encaminhado às autoridades competentes para o cumprimento do mandado judicial e permanece à disposição da Justiça.