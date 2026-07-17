PM apreende drogas, arma, moto roubada e detém suspeitos em ações realizadas em Niterói

Policiais militares do 12º BPM realizaram uma série de ações em diferentes bairros de Niterói entre a madrugada e a noite desta quinta-feira (16), resultando na apreensão de drogas, uma arma de fogo, uma motocicleta roubada e na condução de suspeitos às delegacias da cidade.

Na comunidade da Boa Esperança, durante patrulhamento de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), um adolescente foi apreendido após tentar fugir ao perceber a aproximação dos policiais. Após um cerco, ele foi alcançado com uma pistola calibre .40, três munições, um rádio transmissor, R$ 47 em dinheiro, além de 170 pedras de crack e 172 cápsulas de cocaína. A ocorrência foi registrada na 81ª DP.

Na comunidade da Boa Esperança um adolescente foi apreendido | Foto: Divulgação

Ainda no combate ao tráfico de drogas, equipes da Patamo da 4ª Companhia atuaram na Comunidade do Esqueleto, na esquina da Rua Vereador Wilton Barcelos com a Rua M, após informações repassadas pelo Disque-Denúncia. Durante incursão no local, dois homens foram presos. Com eles, os policiais apreenderam 155 pinos de cocaína, 168 pedras de crack, 210 trouxinhas de maconha, dois rádios transmissores e R$ 69 em espécie. O caso foi encaminhado para a 79ª DP.

O caso foi encaminhado para a 79ª DP | Foto: Divulgação

Também na quinta-feira, cinco adolescentes foram apreendidos após serem apontados como autores de roubos a pedestres nas proximidades do Shopping Multicenter, em Itaipu. Segundo a Polícia Militar, as equipes foram informadas sobre os crimes enquanto realizavam patrulhamento e conseguiram localizar os suspeitos nos fundos de uma concessionária, na Estrada Francisco da Cruz Nunes.

Durante a abordagem, dois celulares roubados foram recuperados e reconhecidos pelas vítimas. Além disso, duas bicicletas que estavam com o grupo foram apreendidas. De acordo com os adolescentes, os veículos eram provenientes de furto e foram encaminhados para verificação na 81ª DP.

Duas bicicletas que estavam com o grupo foram apreendidas. De acordo com os adolescentes, os veículos eram | Foto: Divulgação

Já no bairro Barreto, uma equipe da Motopatrulha abordou um jovem de 18 anos que conduzia uma motocicleta sem capacete e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a fiscalização, os policiais constataram que a placa não correspondia ao chassi do veículo. Após consultas aos sistemas, foi verificado que o condutor estava evadido do Degase e possuía um mandado de prisão em aberto. Também foi confirmado que a motocicleta era produto de roubo. O suspeito permaneceu preso e a ocorrência foi registrada na 78ª DP.

Fi verificado que o condutor estava evadido do Degase e possuía um mandado de prisão em aberto. | Foto: Divulgação

Todos os casos seguem sob investigação das delegacias responsáveis.